Les Belges à l'étranger - Southampton officialise l'arrivée de Roméo Lavia, 18 ans, pour 5 ans

Southampton a officialisé mercredi l'arrivée de Roméo Lavia. Le médian défensif belge de 18 ans arrive de Manchester City et a signé un contrat de cinq ans, a précisé le communiqué du club anglais de Premier League.

Roméo Lavia quitte Manchester City, trois ans après avoir quitté le centre de formation d'Anderlecht pour rejoindre les équipes de jeunes des Skyblues. Au cours des deux dernières saisons, Lavia a principalement été sélectionné auprès de l'équipe U23 pour laquelle il a disputé un total de 38 matchs, pour 2 buts et 4 passes décisives. Outre les 16 matchs joués avec les U18 et 4 matchs de Youth League, Roméo Lavia a également fait 2 apparitions avec l'équipe première de City, d'abord en tant que titulaire, en septembre 2021 en Coupe de la Ligue lors de la victoire 6-1 des siens face à Wycombe, puis en tant que remplaçant, en fin de 3e tour de FA Cup à Swindon Town remporté par Manchester City, 1-4, en janvier 2022. Récemment sélectionné avec les Diablotins, Lavia devrait pouvoir trouver du temps de jeu à Southampton, un club réputé pour avoir permis l'émergence de nombreux talents tels que Gareth Bale, Luke Shaw, Alex Oxlade-Chamberlain ou encore Theo Walcott. "Je suis vraiment très heureux de rejoindre ce club. Je pense que ce club a vraiment une bonne réputation avec les jeunes et je suis vraiment heureux d'être ici", a confié la nouvelle recrue dans le communiqué. "Quand j'ai entendu l'intérêt de Southampton pour moi, j'étais très excité parce que c'est une occasion pour les jeunes de vraiment bien se développer ici". (Belga)