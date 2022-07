Les plus de 50 ans seront invités à recevoir un 2e booster au début de l'automne

La Belgique va lancer une nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus après les vacances. Dans ce cadre, tous les plus de 50 ans recevront une invitation pour un 2e booster - soit une 4e dose de vaccin, voire une 5e pour les immunodéprimés - à partir du mois de septembre, ont annoncé les différents ministres belges de la Santé, mercredi, au terme d'une réunion de la Conférence interministérielle (CIM) Santé.

Les premières invitations seront envoyées début septembre, ou au plus tard à la mi-septembre. Les groupes à risque seront vaccinés avant début octobre, les autres groupes avant début novembre, ont-ils assuré. Concrètement, différents groupes ont été identifiés. Les personnes de 65 à 80 et les immunodéprimés recevront leurs invitations pro-actives pour un nouveau booster dès le mois de septembre, tout comme les plus de 80 ans (avec un intervalle de minimum 3 mois après la précédente vaccination). Une campagne de rappel active sera également menée dans toutes les maisons de repos, là aussi en respectant l'intervalle de 3 mois minimum. Dans le secteur de la santé - hôpitaux, premières lignes et autres secteurs de soins - une vaccination sur demande sera déjà possible cet été et des invitations individuelles seront envoyées à la rentrée pour le booster, sous réserve de l'intervalle de 3 mois. Viendra ensuite le tour des 50-64 ans par âge dégressif. Eux aussi recevront une invitation pro-active. Le reste de la population majeure pourra elle aussi recevoir une nouvelle dose mais "sur base individuelle, selon les modalités définies par les entités fédérées", ont précisé les ministres. Quant aux 6-17 ans, aucun rappel n'est pour l'instant prévu, faute de données scientifiques suffisantes. (Belga)