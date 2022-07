Serie A - Le promu Monza s'offre le champion d'Europe Matteo Pessina

Matteo Pessina, champion d'Europe avec l'Italie l'an passé, est de retour à Monza, son club formateur. L'ambitieux promu en Serie A l'a annoncé mercredi.

Pessina est prêté par l'Atalanta avec option d'achat et une obligation d'achat si certaines conditions sont remplies. Pessina, qui évoluait à Monza depuis ses 10 ans, a effectué ses débuts professionnels avec ce club en 2015, à l'âge de 17 ans. Il signait à l'AC Milan quelques mois plus tard, qui le prêtait tour à tour à Lecce, Catane et Côme. En 2017, il rejoignait l'Atalanta. Après des prêts au Spezia et à l'Hellas Vérone, il finissait par s'imposer à l'Atalanta à partir de 2020. Le milieu de terrain compte 14 sélections et 4 buts avec l'Italie. Il a notamment marqué à deux reprises durant l'Euro 2020 remporté par les 'Azzurri'. Présidé par Silvio Berlusconi et dirigé par celui qui était son bras droit à l'AC Milan, Adriano Galliani, Monza se montre très actif pour préparer la première saison de son histoire en D1 italienne, puisque trois autres joueurs régulièrement appelés en équipe nationale italienne ont déjà rejoint le club: le gardien Alessio Cragno (Cagliari), le défenseur Andrea Ranocchia (Inter Milan) et le milieu de terrain Stefano Sensi (Inter Milan). (Belga)