Tour de France - Roglic s'est remis l'épaule lui-même au bord de la route: "on a tenté de limiter la casse"

Primoz Roglic a perdu près de deux minutes (1:55.) sur Tadej Pogacar lors de la cinquième étape du Tour de France mercredi. Le coureur slovène de 32 ans a chuté après avoir percuté une botte de paille qui dépassait sur la route. Il s'est blessé à l'épaule, mais est tout de même parvenu à finir la course.

"Je n'ai pas pu l'éviter et je suis tombé", a-t-il expliqué par la suite. "Je me suis blessé à la hanche et mon épaule s'est déboîtée. Je me suis assis sur une chaise au bord de la route et je l'ai remise en place. Je n'arrive pas à le faire sur la route, mais si je peux me poser pendant un petit instant , j'ai une technique pour la remettre. Après ça, on a essayé de limiter les dégâts. J'ai roulé aussi vite que j'ai pu et j'ai pu compter sur beaucoup de soutien de la part de mes coéquipiers, mais c'était compliqué. Heureusement, je suis toujours là. Est-ce que j'ai perdu le Tour aujourd'hui? Je ne pense pas à ça maintenant", a conclu le leader de Jumbo-Visma. (Belga)