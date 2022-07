Une fillette de six ans en danger de mort après être tombée dans un étang à Audenarde

Une fillette de six ans a été prise en charge par les services de secours, mardi soir, après être tombée dans l'étang Donkvijver d'Audenarde (Flandre orientale). L'enfant a été emmenée à l'hôpital dans un état critique.Les services d'urgence ont été appelés vers 19h45 après que des passants ont vu l'enfant en difficulté. La jeune fille a été sortie de l'eau et réanimée avant d'être transportée à l'hôpital d'Audenarde et ensuite à l'UZ Gent, a indiqué le bourgmestre d'Audenarde, Marnic De Meulemeester. L'incident s'est produit dans une zone où la baignade est interdite. (Belga)