Le Portugal se prépare à une vague de chaleur et au risque d'incendie

Le Portugal, qui a connu une aggravation de la sécheresse le mois dernier, sera touché à partir de vendredi par une vague de chaleur qui a poussé les autorités à se prémunir contre le risque de feux de forêt."Le gouvernement va émettre une déclaration d'alerte visant à limiter toute activité qui pourrait mettre les populations en danger", a indiqué jeudi le ministre de l'Intérieur, José Luis Carneiro, à l'issue d'une réunion avec les principaux responsables de la protection civile. Ce niveau d'alerte doit permettre également "la mobilisation des moyens nécessaires à l'effort que les prochains jours exigeront", a-t-il ajouté. L'institut météorologique portugais prévoit jusqu'à jeudi prochain "un temps chaud persistant, qui devrait provoquer une vague de chaleur dans de nombreuses régions". Dans les régions les plus éloignées du littoral, dans le sud du pays et dans les vallées du Tage et du Douro, les températures dépasseront les 40 degrés Celsius à partir de vendredi, pouvant parfois atteindre les 42 degrés, a précisé l'IPMA dans un communiqué. "Nous prévoyons une vague de chaleur avec des températures très au-dessus de la moyenne et de façon assez prolongée", a souligné à l'AFP Jorge Ponte, météorologue à l'IPMA, en indiquant que "certains records pourront être battus" en début de semaine prochaine. Cette canicule frappera un pays où la sécheresse observée depuis cet hiver s'est encore aggravée le mois dernier. Selon le bulletin climatique mensuel publié jeudi par l'institut météorologique, 28,4% du territoire portugais était en situation de "sécheresse extrême" à la fin juin, contre 1,4% un mois auparavant. (Belga)