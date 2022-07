Le village des supporters des Red Flames ouvrira ses portes dimanche à Louvain

À l'occasion de l'Euro de football féminin, les Red Flames auront leur propre village de supporters qui ouvrira ses portes dimanche à 12h00 à Louvain pour l'entrée en matière de la Belgique dans la compétition contre l'Islande (18h00), a communiqué l'Union belge de football (URBSFA) jeudi.

Le Red Flames Fan Village sera installé sur la Martelarenplein devant la gare de Louvain. Un écran géant sera installé pour suivre les matches des Flames en direct. En plus de la diffusion des rencontres de la Belgique, les supporters pourront également "s'essayer à différentes attractions footballistiques". "Nous sommes fiers que les Red Flames aient élu domicile au stade Den Dreef de Louvain", a déclaré Mohamed Ridouani, bourgmestre de Louvain. "Et c'est également un honneur de pouvoir accueillir leur tout premier village officiel des supporters dans notre ville. Tous les amateurs de football pourront s'y donner rendez-vous pour encourager notre équipe de football féminine. Le sport rassemble et connecte les gens. Ce fantastique village y contribuera indubitablement." Après leur entrée en matière contre l'Islande dimanche à Manchester, les joueuses d'Ives Serneels affronteront ensuite la France le 14 juillet à Rotherham puis l'Italie le 18 juillet, de nouveau à Manchester. (Belga)