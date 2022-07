Météo - La Belgique accueille le Tour de France avec de la pluie et du vent

Des nuages bas laisseront échapper quelques gouttes sur l'est du pays jeudi après-midi tandis que le reste du pays aura progressivement les pieds au sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps ne sera pas propice aux escapades alors que les températures ne dépasseront pas 18°C à la Côte et 21°C localement dans l'ouest, sous un vent modéré à assez fort au littoral. Des rafales allant jusqu'à 50 km/h sont même attendues.

Un temps sec ponctué d'éclaircies gagnera l'ensemble du pays jeudi soir et pendant la nuit. Les nuages bas subsisteront toutefois sur l'Ardenne. Un peu de brume pourra également se former localement. Les minima oscilleront entre 8 et 12°C sous un vent qui restera modéré à la mer et sur les crêtes de l'Ardenne mais s'affaiblira progressivement ailleurs. Le soleil repointera le bout de son nez vendredi, même si l'Ardenne devra toujours composer avec des nuages bas. L'après-midi, les nuages s'amoncelleront, sauf sur le nord-ouest, mais la pluie devrait rester hors du pays. Le mercure chauffera quelque peu, avec 20 à 25°C prévus. Le week-end s'annonce similaire, avec un temps globalement sec et des maxima au-dessus des 20°C. Que les Belges ne se sentent point floués, une météo plus estivale s'annonce, avec une chaleur qui s'installera la semaine prochaine. Les températures avoisineront les 30°C dès mardi. (Belga)