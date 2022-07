Météo - Une matinée sous la grisaille et des éclaircies dans l'après-midi

La journée de jeudi débutera sous un ciel gris avec parfois quelques faibles pluies ou petites averses, surtout sur le nord-est du pays et en Ardenne. Les quantités de précipitations seront toutefois limitées, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En cours d'après-midi, le temps deviendra sec et de larges éclaircies se développeront dans la région côtière. Il fera un peu plus frais avec des maxima de 16 ou 17°C en Ardenne, 18°C en bord de mer, 20°C dans le centre du pays à localement 21°C en Gaume. Le vent sera modéré de nord-ouest, le long du littoral généralement assez fort. Des pointes de 50 km/h sont possibles le long du littoral et sur les hauteurs de l'Ardenne. Ce soir et la nuit prochaine, le ciel se dégagera à partir de l'ouest, mais les nuages bas pourront rester accrochés aux régions frontalières avec l'Allemagne. Le refroidissement nocturne sera plus marqué avec des minima de 8 à 12°C. Le vent de nord à nord-ouest faiblira. Vendredi, le soleil sera présent le matin, puis des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur du pays en cours de journée. Le ciel restera ensoleillé dans la région côtière. Les maxima varieront entre 19°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 19 ou 20°C le long du littoral et localement 24°C dans l'intérieur du pays. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest. Samedi, les nuages se reformeront en cours de journée mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Les maxima varieront entre 19 et 25°C. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest, le long du littoral parfois assez fort. (Belga)