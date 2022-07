Pollution à Zwijndrecht - La chambre veut plus de transparence au sujet de la production et de l'usage des PFAS

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de résolution demandant davantage de transparence au sujet de la production et de l'usage des PFAS.L'acronyme PFAS désigne un groupe de 4.730 substances synthétiques, dites perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, parmi lesquelles le PFOS, acide perfluorooctanesulfonique, au cœur de la pollution découverte à Zwijndrecht, en province d'Anvers. Ce texte déposé par le PS l'année dernière est revenu à l'agenda à la suite de cette pollution. Porté par le député Daniel Senesael, il demande d'augmenter la recherche et réclame davantage de transparence pour les consommateurs. Il a été approuvé à l'unanimité, à l'exception du PTB. Les communistes ont jugé que la proposition n'allait pas assez loin. Ecolo-Groen a approuvé le texte, estimant qu'il s'agissait là seulement d'un premier pas. (Belga)