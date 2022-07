Tour d'Italie féminin: Marianne Vos, double lauréate d'étape, quitte le Giro Donne

Jumbo-Visma a annoncé jeudi que Marianne Vos ne prendrait pas le départ de la sixième étape du Tour d'Italie féminin jeudi.

Depuis le début de sa carrière, la coureuse néerlandaise de 35 ans a déjà remporté 32 étapes du Giro Donne dont deux lors de cette édition. "Je suis contente de mes deux victoires", a réagi Vos. "Maintenant, je vais me ressourcer et me concentrer sur les prochains objectifs de l'équipe." Avec en ligne de mire, le Tour de France féminin qui débutera le 24 juillet sur les Champs-Élysées à Paris et consistera cette année en une course de huit jours. (Belga)