Un Haïtien extradé aux Etats-Unis et inculpé pour l'enlèvement de missionnaires américains

Un Haïtien, membre d'un des principaux gangs du pays, a été extradé vers les Etats-Unis et inculpé pour son rôle dans l'enlèvement de 17 missionnaires nord-américains en 2021, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice.Jean Pelice, alias Zo, 27 ans, a été transféré le 16 mai aux Etats-Unis et est depuis en détention. Il a été présenté jeudi pour la première fois à un juge à Washington, précise le ministère dans un communiqué. La justice américaine l'accuse d'avoir, avec d'autres membres du gang "400 mawozo", participé à l'enlèvement d'un groupe de missionnaires chrétiens et de leurs familles, près de Port-au-Prince le 16 octobre 2021. Seize Américains figuraient parmi leurs otages, dont cinq enfants, le plus jeune âgé de huit mois, le dernier otage était Canadien. Selon l'acte d'accusation, Jean Pelice faisait partie des gardiens chargés de surveiller les captifs. Le gang réclamait des rançons d'un million de dollars par otage et la libération de leur chef, Germine Joly, emprisonné depuis 2015 par les autorités haïtiennes, en échange de leur libération. Deux otages avaient été relâchés le 18 novembre, trois le 5 décembre et les autres s'étaient enfuis vers le 16 décembre. Début mai, le chef du gang, Germine Joly, a lui aussi été extradé vers les Etats-Unis et inculpé pour "séquestration de citoyens américains". Haïti est classé comme pays en zone rouge par les Etats-Unis qui déconseillent à leurs ressortissants de s'y rendre, notamment en raison des nombreux enlèvements dont "les victimes incluent régulièrement des citoyens américains". En avril, dix personnes, dont deux religieux français, avaient été séquestrées 20 jours par le gang "400 mawozo" dans la même région. Face à ces gangs tentaculaires, la police haïtienne, en sous-effectifs et sous-équipée, est à la peine. (Belga)