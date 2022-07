Championnats du monde de kayak juniors et espoirs - De Coster, Aubertin et Kriesinger éliminés en demi-finales à Ivrea

Gabriel De Coster et Maxime Aubertin n'ont pas réussi à passer le cap des demi-finales du K1, samedi, aux championnats du monde espoirs et juniors de canoë-kayak slalom, qui se disputent jusqu'à dimanche à Ivrea, en Italie. Médaillé de bronze en 2020 chez les espoirs, le kayakiste de Tervuren, a terminé à la 13e place de sa demi-finale, où seuls les 10 premiers se hissaient en finale pour le titre U23. Aubertin s'est classé 26e.

De Coster a réussi une descente sans faute, mais a terminé à 98 centièmes de seconde du Français Simon Hene, 10e et dernier qualifié pour la finale. Le seul représentant belge aux JO de Tokyo, 22e, s'était qualifié pour les demies dès le 1er run en prenant la 2e place sur 75 partants. Aubertin s'était lui aussi hissé au stade suivant dès sa 1re descente en prenant la 29e place des 30 qualifiés. Victor Henin, non classés en ordre utile lors de la 1re série, a échoué à la 12e place lors de la 2e, alors que seuls les 10 premiers accédaient aux demies. En finale, le titre mondial du K1 espoirs est revenu au Français Anatole Delassus devant l'Autrichien Felix Auschmautz et le Britannique Jonny Dickson. Chez les dames, également en K1 espoirs, Janina Kriesinger, 35e du 1er run, s'est également qualifiée pour les demi-finales en terminant 9e du 2e run. Elle a ensuite pris la 15e place des demies, où les 10 premières passaient en finale. Dernier Belge engagé, mais en juniors, Mathys Maniet disputera lui samedi sa demi-finale du K1 slalom, après une qualification sur le fil lors de sa 2e série éliminatoire. (Belga)