Euro de basket féminin U20 - La Belgique entame son tournoi par une défaite face à la Finlande

La Belgique a entamé son championnat d'Europe de basket féminin chez les moins de 20 ans par une défaite 60-67 face à la Finlande, vendredi à Sopron en Hongrie.

Tesse Kapenga et Axelle Van Eupen ont terminé meilleures marqueuses côté belge avec 12 points chacune. Les jeunes Belges, coachées par Aurélien Garraux, l'ancien entraîneur de Namur, figurent dans le groupe B avec la Suède qu'elles rencontreront samedi (15h15) et l'Italie (dimanche 19h45). Seize pays ont été répartis en quatre groupes de quatre. Le groupe de la Belgique croisera avec le groupe A (France, Hongrie, République tchèque et Pays-Bas) en 8es de finale mardi. Les quarts de finale sont prévus vendredi, les demi-finales samedi et les finales dimanche. (Belga)