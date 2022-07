Euro féminin 2022 - Charlotte Tison voit sa polyvalence chez les Red Flames comme "un atout"

Malgré ses 13 caps, Charlotte Tison fait partie des cadres des Red Flames, elle qui évolue en équipe nationale depuis 2016. La joueuse espère que sa polyvalence lui permettra de recevoir sa chance lors de l'Euro de football féminin où la Belgique fait son entrée dimanche contre l'Islande (18h00).

Souvent alignée dans l'entrejeu en club, Tison est souvent utilisé au coeur de la défense par Ives Serneels en équipe nationale. "Ma polyvalence est un atout", a reconnu la Bruxelloise vendredi en conférence de presse à Wigan, le camp de base des Flames en Angleterre. "J'ai l'expérience de jouer au milieu à Anderlecht et en défense en équipe nationale. Le coach sait cependant que je suis une option en cas de besoin dans l'entrejeu. Comme chaque joueuse, j'espère avoir beaucoup de temps de jeu. Mais je veux surtout que l'équipe aille le plus loin possible et apporter ma pierre à l'édifice.". Dimanche, la Belgique fera son entrée dans l'Euro face à Islande à 18h00 à l'académie de Manchester City. "Tout le monde a hâte de jouer ce premier match. Le fait de voir les autres équipes jouer nous donne encore plus envie de débuter notre tournoi. L'Islande est une bonne équipe que nous ne devons pas sous-estimer. Nous devrons cependant nous concentrer sur nos forces et éviter de commettre les mêmes erreurs qu'en préparation", a conclu Tison. (Belga)