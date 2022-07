Quelque 170 secouristes de la Croix-Rouge mobilisés chaque jour au Festival de Dour

La Croix-Rouge déploiera au Festival de Dour le plus important dispositif préventif de secours de l'année en Wallonie, avec une moyenne de 170 secouristes volontaires tous les jours sur le site de l'événement dourois. Le dispositif de la Croix-Rouge sera quelque peu allégé pour le "CampFest".

L'important poste médical et le poste de commandement installés sur le site seront en place dès le lundi 11 juillet à 9 heures et ils resteront opérationnels 24h/24h jusqu'au lundi 18 à 18 heures. De lundi à mercredi, quatre équipes de premiers secours se déplaceront sur le site, une ambulance sera en stand-by ainsi que la nouveauté, la "Gator civière", un mini 4x4 à 6 roues motrices pour le déplacement du personnel médical et du patient sur civière dans des conditions de terrain difficiles. A partir du mercredi 13 juillet, le dispositif sera complété avec la mise en service d'un poste médical chirurgical dans le hall des sports à Elouges (Dour). Ce poste médical sera opérationnel 24h/24h jusqu'au lundi 18 à 18 heures. Quatre ambulances et un Smur seront en stand-by, une équipe d'intervention et une équipe premiers secours se déplaceront en permanence sur le site du camping, tandis que deux équipes d'intervention et six équipes premiers secours tourneront non-stop sur le site du festival. Le Service d'Intervention Psychosociale Urgente de la Croix-Rouge (SISU) sera également présent avec un Espace de Soutien et d'Accueil Psychosocial (ESAP) pour la prise en charge des accompagnants des personnes admises au poste médical ou de tout autre festivalier formulant une demande de soutien. Le Festival de Dour 2022 se tiendra, après deux années d'annulation en raison de la crise sanitaire, du 13 au 17 juillet. Il sera précédé par trois journées de "CampFest" dès le 11 juillet. La Croix-Rouge est présente au Festival de Dour depuis 1989. (Belga)