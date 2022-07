Shinzo Abe : le tireur présumé a utilisé une arme artisanale

Le suspect de l'attaque par balle contre l'ex-Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a vraisemblablement utilisé une arme artisanale avec laquelle il a fait feu à deux reprise, rapporte vendredi la chaine de télévision japonaise NHK. L'homme serait un ancien membre de l'armée japonaise.

L'auteur présumé a été arrêté sur place. Il aurait été membre de la Marine pendant trois ans, jusqu'en 2005. Toujours selon NHK, Shinzo Abe a été touché dans la poitrine et dans la nuque. Les premières informations officielles du ministère japonais de Affaires intérieures confirment un impact du côté droit de la nuque de l'ancien Premier ministre. NHK et Kyodo ont toutes deux rapporté que M. Abe a été emmené à l'hôpital et semblait être en arrêt cardio-respiratoire - un terme utilisé au Japon indiquant l'absence de signe de vie, et précédant généralement un certificat de décès officiel. (Belga)