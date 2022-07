Wimbledon - Elise Mertens se qualifie pour la finale du double

Associée à la Chinoise Shuai Zhang, Elise Mertens s'est qualifiée pour la finale du double des Internationaux de Grande-Bretagne sur le gazon londonien à Wimbledon vendredi.

Elise Mertens, numéro 1 mondiale en double, espère pouvoir conserver son titre conquis l'an dernier, mais avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei. Avec Shuai Zhang, la numéro 1 belge a battu en trois sets 6-2, 3-6, 6-3 vendredi en demi-finales les Américaines Danielle Collins (WTA 328) et Desirae Krawczyk (WTA 13), qui a elle conservé son titre en double mixte jeudi avec le Britannique Neal Skupsky. Elise Mertens compte aussi encore deux autres titres du Grand Chelem en double, à son palmarès avec l'US Open en 2019 et l'Open d'Australie l'an dernier, avec la Bélarusse Aryna Sabalenka. Cette année, Mertens avait atteint les demi-finales de l'Open d'Australie et les 8es de finale de Roland-Garros avec la Russe Veronika Kudermetova. Elise Mertens, 26 ans, 31e mondiale en simple, a été éliminée en 8es de finale du simple dames par la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2), qui a poursuivi son parcours jusqu'en finale. (Belga)