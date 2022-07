Asile et migration - La capacité d'accueil d'urgence de la Défense s'installera à Berlaar

Les 750 places d'urgence pour les demandeurs d'asile fournies par la Défense seront construites dans la commune de Berlaar (province d'Anvers), écrit De Tijd samedi.Il n'est pas sûr que le village de conteneurs prévu, qui doit remplacer les logements d'urgence dès que possible, soit également construit à Berlaar. Le gouvernement s'est accordé, mercredi, sur des mesures qui doivent soulager le réseau d'accueil des demandeurs d'asile saturé depuis plusieurs semaines. Il a ainsi été décidé de mettre la Défense à contribution à court terme pour fournir une capacité de 750 places d'urgence dans les quartiers militaires et ensuite, à plus long terme, 750 places dans des villages de conteneurs, eux aussi temporaires le temps que la Régie des bâtiments trouve des infrastructures adaptées ou adaptables pour l'accueil de familles. Par ailleurs, un centre "Dublin" - en référence à la procédure européenne qui détermine le pays européen compétent pour examiner une demande d'asile - sera aménagé dans un centre existant à Zaventem, avec une capacité de 220 personnes. Il devra faciliter le retour des demandeurs dans le pays de leur premier enregistrement. (Belga)