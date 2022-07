Assassinat de Shinzo Abe - La dépouille de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe est arrivée à son domicile de Tokyo

Le corps de Shinzo Abe est arrivé samedi en début d'après-midi (heure locale) à son domicile de Tokyo, à bord d'un corbillard dans lequel avait pris place Akie, son épouse, et qui avait quitté à l'aube l'hôpital de Kashihara, près de Nara (ouest), où l'ancien Premier ministre avait été pris en charge après son agression.

L'ancien dirigeant de 67 ans prononçait vendredi matin un discours pour le Parti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir, en vue des élections sénatoriales de dimanche quand il a été touché par deux balles au cou. M. Abe a été déclaré mort quelques heures plus tard, malgré les efforts déployés par une équipe de vingt médecins. Des responsables locaux du PLD ont précisé n'avoir reçu aucune menace avant l'attaque, dont les images ont tourné en boucle sur les chaînes de télévision. Un service de sécurité était présent, mais il était facile pour les spectateurs d'approcher M. Abe. Selon des médias locaux, une veillée funèbre est prévue lundi soir et les funérailles auront lieu mardi, en présence uniquement de la famille et de proches de M. Abe. (Belga)