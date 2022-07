Assassinat de Shinzo Abe - Xi Jinping adresse ses condoléances au Japon après le décès de Shinzo Abe

Le président chinois Xi Jinping a adressé samedi un message de condoléances au Premier ministre japonais Fumio Kishida après l'assassinat, la veille, de l'ancien chef du gouvernement nippon Shinzo Abe, ont rapporté les médias d'État."Au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en son propre nom, Xi Jinping a exprimé ses profondes condoléances après le décès prématuré de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe", a indiqué la télévision publique CCTV, ajoutant que M. Xi était "profondément attristé par ce décès soudain". Les deux dirigeants ont entretenu une relation stable mais glaciale. M. Abe, au pouvoir en 2006 puis entre 2012 et 2020, a tenté de resserrer les liens avec Pékin ces dernières années malgré les griefs historiques amers entre les rivaux régionaux, et un interminable différend sur une chaîne d'îles revendiquée par les deux pays en mer de Chine orientale. Après avoir démissionné en 2020 pour raisons de santé, M. Abe était devenu un ardent défenseur de Taïwan et avait appelé les États-Unis et le Japon à se porter à sa défense en cas d'invasion militaire par Pékin. L'hommage de M. Xi à l'ancien Premier ministre, assassiné vendredi alors qu'il faisait campagne dans la ville japonaise de Nara, arrive longtemps après ceux de la plupart des autres grands dirigeants mondiaux. Shinzo Abe était profondément impopulaire en Chine, notamment en raison de ses visites répétées au sanctuaire Yasukuni à Tokyo, un mémorial controversé dédié aux Japonais morts au combat mais perçu dans les pays voisins du Japon comme un lieu de glorification du passé impérialiste nippon. (Belga)