Euro de voile 49er et 49erFX - Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers passent 21es avant la dernière journée

Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers ont reculé d'une place pour figurer au 21e rang du classement de l'Euro de voile en 49er avant la dernière journée prévue dimanche, à Aarhus au Danemark.

Samedi, le programme a été perturbé par les conditions météos et une seule régate a pu avoir lieu. Les Olympiens y ont pris la 15e place pour comptabiliser 114 points après 13 régates. Les Espagnols Diego Botin et Florian Trittel Paul sont toujours en tête avec 50 unités. Les organisateurs ont prévu jusqu'à présent encore trois régates dimanche matin avant la course aux médailles, qui rassemble les dix premiers et où les points sont doublés. Chez les dames, la classe 49erFX n'a pu se mettre à l'eau, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts figurent en 26e position avec 107 points. Les Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler sont en tête avec 46 unités. Les organisateurs ont programmé là deux régates pour dimanche matin avant la course aux médailles dimanche. (Belga)