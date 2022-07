Grand Chelem de judo: Matthias Casse et Sami Chouchi éliminés au 3e tour à Budapest

Matthias Casse et Sami Chouchi ont tous deux été éliminés au 3e tour en catégorie des -81 kg samedi au Grand Chelem de judo de Budapest, en Hongrie.

Exempté de 1er tour, Matthias Casse, 2e mondial, n'a eu besoin que de deux minutes pour battre sur ippon l'Ouzbèke Muso Sobirov (IJF 158) au 2e tour. Opposé à l'Italien Antonio Esposito (IJF 42) en 8e de finale, le champion du monde et médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo s'est incliné après 8 minutes de combat après avoir reçu deux points de pénalité. Également dispensé de 1er tour, Sami Chouchi, 10e mondial des -81 kg, a débuté son tournoi par une victoire sur ippon au golden score face au Hongrois Benedek Toth (IJF 60). Le Bruxellois a ensuite été battu sur ippon par le Kirghize Asad Masabirov (IJF 59). Plus tôt dans la journée, Gabriella Willems (IJF 40) a été éliminée dès son premier combat en catégorie des -70 kg. La Liégeoise a été battue aux points de pénalité par la Portoricaine Maria Perez (IJF 28). Dernier Belge en lice dans la capitale hongroise, Toma Nikiforov (IJF 6) montera dimanche sur le tatami en -100 kg. Il y a au total huit judokas belges à Budapest. Vendredi, Jorre Verstraeten (IJF 9) a décroché l'or en -60 kg. Amber Ryheul (-52kg) et Mina Libeer (-57kg) ont terminé à la 7e place. Lois Petit a été sortie au 1er tour en -48 kg. Budapest est le premier tournoi qui octroie des points pour le ranking olympique en vue des JO de Paris 2024. (Belga)