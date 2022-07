Jeux Mondiaux - Bart Swings offre une première médaille à la Belgique

Bart Swings a offert une première médaille à la Belgique lors du 10.000m aux points sur piste en roller des Jeux Mondiaux vendredi à Birmingham, en Alabama, aux États-Unis.Swings a terminé à la 1ère place avec 18 points devant le Français Martin Ferrie. Le Louvaniste remporte ainsi sa 8e médaille lors des Jeux Mondiaux, la 5e en or. Il avait déjà participé aux Jeux Mondiaux de Cali et de Wroclaw. Champion olympique du patinage de vitesse en février dernier à Pékin, Swings participera encore à la course par élimination sur piste et sur route, la course aux points sur route et le 1.000 m sur piste. L'épreuve de marathon, sa grande spécialité, ne figure pas au programme des Jeux Mondiaux. (Belga)