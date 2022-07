L'Antwerp termine son stage en Autriche par un succès contre Salzbourg

Actuellement en Autriche, l'Antwerp a bouclé son stage de préparation pour la nouvelle saison par un succès 2-1 contre le Red Bull Salzbourg samedi.

Dans une rencontre disputée en deux mi-temps de 35 minutes, Salzbourg a pris l'avantage en première période grâce à Fernando (22e) avant que les Anversois n'inversent la tendance en seconde période via Koji Miyoshi (46e) et Manuel Benson (53e). Le Great Old reste ainsi invaincu en préparation. L'Antwerp débutera son championnat le dimanche 24 juillet par un déplacement à Malines (16h00). (Belga)