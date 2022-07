Max Verstappen remporte la course sprint et partira en pole position pour le Grand Prix

Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint du Grand Prix d'Autriche de Formule 1, 11e manche du championnat du monde, samedi sur le circuit de Spielberg. Le Néerlandais partira donc en pole position lors du Grand Prix dimanche.

Le départ de la course sprint a été donné avec seulement 19 pilotes au départ, Fernando Alonso (Alpine) n'ayant pas pu démarrer sa monoplace avant le tour de chauffe. Parti en pole position, Verstappen n'a jamais été inquiété en tête et a devancé les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et l'Espagnol Carlos Sainz qui se sont longtemps disputés la deuxième place. Parti en 13e position après avoir vu ses temps en qualifications annulés, le Mexicain Sergio Perez, équipier de Verstappen chez Red Bull, a lui effectué une belle remontée pour terminer à la 5e place derrière le Britannique George Russell (Mercedes), auteur d'une sortie de piste vendredi en qualifications. Également sorti de piste vendredi en qualifications, Lewis Hamilton (Mercedes) s'est lui élancé en 9e position et a finalement terminé à la 8e place. Grâce à sa victoire, Verstappen partira donc en pole position dimanche pour le Grand Prix dont le départ sera donné à 15h00. Le Néerlandais, champion du monde en titre, empoche aussi 8 points supplémentaires au classement du championnat contre 7 pour Leclerc et 6 pour Sainz. (Belga)