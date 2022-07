Tour d'Italie féminin - 9e étape: les classements

Les classements du Tour d'Italie féminin après la 9e étape disputée samedi sur 112,8 kilomètres entre San Michele All'Adige et San Lorenzo Dorsino:Classement de l'étape 1. Kristen Faulkner (USA/Team BikeExchange-Jayco) en 3h36:36 2. Marta Cavalli (Ita) à 0:59 3. Elisa Longo Borghini (Ita) 1:14 4. Annemiek van Vleuten (P-B); 5. Gaia Realini (Ita) 1:44; 6. Niamh Fisher-Black (NZl) 3:35; 7. Silvia Persico (Ita); 8. Juliette Labous (Fra) 3:38; 9. Mavi Garcia (Esp) 3:42; 10. Erica Magnaldi (Ita) 4:06; 11. Cecilie Uttrup Ludwig (Dan) 4:09; 12. Brodie Chapman (Aus) 4:12; 13. Neve Bradbury (Aus) 4:37; 14. Lucinda Brand 5:11; 15. Krista Doebel-Hickok (USA) 8:30; 16. Evita Muzic (Fra); 17. Anouska Koster (P-B) 8:35; 18. Mikayla Harvey (NZl) 8:40; 19. Elise Chabbey (Sui) 8:49; 20. Aileen Schweikart (All) 9:41 ... 43. Lotte Kopecky 30:17 Classement général: 1. Annemiek van Vleuten (P-B/Movistar Team) en 24h55:08 2. Marta Cavalli (Ita) à 1:52 3. Mavi Garcia (Esp) 6:10 4. Elisa Longo Borghini (Ita) 6:59; 5. Niamh Fisher-Black (NZl) 11:26; 6. Cecilie Uttrup Ludwig (Dan) 12:28; 7. Silvia Persico (Ita) 13:22; 8. Erica Magnaldi (Ita) 15:27; 9. Juliette Labous (Fra) 15:49; 10. Neve Bradbury (Aus) 17:43; 11. Kristen Faulkner (USA) 18:25; 12. Elise Chabbey (Sui) 21:04; 13. Gaia Realini (Ita) 23:38; 14. Evita Muzic (Fra) 23:40; 15. Krista Doebel-Hickok (USA) 28:04; 16. Anouska Koster (P-B) 29:17; 17. Lucinda Brand 32:34; 18. Aileen Schweikart (All) 32:54; 19. Hanna Nilsson (Suè) 34:55; 20. Mikayla Harvey (NZl) 36:10 ... 43. Lotte Kopecky 1h17:54 (Belga)