Un échevin fauché par une voiture à Meulebeke est décédé

Jacques Goemaere, échevin de la Culture et de l'Enseignement à Oostrozebeke (Flandre occidentale) est décédé vendredi soir des suites des blessures dont il souffrait depuis un accident de la circulation en juin, a annoncé samedi le parquet de Courtrai. L'échevin avait été percuté alors qu'il circulait à vélo.L'accident a eu lieu le jeudi 16 juin vers 16h30 le long de la Steenovenstraat à Meulebeke. La victime avait été percutée par une voiture alors qu'elle voulait traverser la rue. L'échevin avait été conduit à l'hôpital, dans un état grave. Le parquet évoque un "accident malheureux", la vitesse de l'automobiliste n'étant pas à mettre en cause selon un témoin. Jacques Goemaere est finalement décédé après plusieurs semaines de coma. Il était en charge de la Culture, l'Enseignement, le Logement, les Marchés, les Cimetières, l'Action sociale et les Logements sociaux depuis 2018. Ses compétences ont été redistribuées entre les autres échevins d'Oostrozebeke. (Belga)