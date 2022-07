Wout Van Aert roi de la Côte du Stade olympique à Lausanne, Pogacar, 3e, reste en jaune

Wout van Aert s'est imposé au sprint samedi dans la 8e étape du Tour de France qui s'est terminée au sommet de la côte du Stade olympique à Lausanne en Suisse. Le coureur de Jumbo-Visma a signé son deuxième succès d'étape devant l'Australien Michael Matthews (Bike Exchange) et le maillot jaune slovène Tadej Pogacar (UAE).

Trois coureurs ont rapidement créé l'échappée matinale, Frédéric Frison (Lotto-Soudal), l'Italien Mattia Cattaneo (Quick Step-Alpha Vinyl) et le Britannique Fred Wright (Bahrain Victorious). Le regroupement avec le dernier fuyard, Wright, s'est opéré à 3,5 kilomètres de l'arrivée, dans la longue côte du Stade olympique à Lausanne. Le début de journée a été marqué par l'annonce des premiers cas de covid dans le peloton et les retraits consécutifs du Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et du Norvégien Vegard Stake Laengen, équipier de Tadej Pogacar.