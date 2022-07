Accident de bateau au Nigeria: 15 morts et un disparus

Quinze personnes ont été tuées et une est portée disparue après qu'un bateau de passagers a été pris par la marée et a chaviré à Lagos, la capitale économique du Nigeria, ont indiqué dimanche les services d'urgence.Le drame s'est produit vendredi soir, deux jours après la mort de deux personnes dans un autre accident de bateau dans cette ville de plus de 20 millions d'habitants. "Il y avait seize passagers à bord au moment de l'accident", a déclaré Ibrahim Farinloye, de l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA),, à l'AFP.. Selon lui, quatre corps ont été retrouvés samedi, et dimanche les secours ont repêché onze autres cadavres. Le seizième passager n'avait pas été retrouvé dimanche après-midi. Selon la directrice régionale de l'Autorité des voies navigables de l'Etat de Lagos (LASWA), le bateau "a enfreint le règlement [...] concernant les voyages tardifs en prenant la mer à 19h45". La marée a fait dériver puis chavirer le bateau, a-t-elle indiqué, ajoutant que les passagers n'avaient pas de gilets de sauvetage. La ville de Lagos s'est développée sur un site lagunaire en bordure de l'océan Atlantique. Les accidents de bateau - souvent surchargés et mal entretenus - sont fréquents sur les voies navigables nigérianes, notamment pendant la saison des pluies. Mercredi, deux personnes ont été tuées et quinze autres secourues lorsque leur bateau a chaviré à Ikorodu, dans les environs de Lagos. (Belga)