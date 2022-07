Euro féminin 2022 - Les Red Flames arrachent un point contre l'Islande pour leur entrée dans le tournoi

Les Red Flames ont partagé l'enjeu (1-1) contre l'Islande pour leur premier match dans le groupe D de l'Euro féminin de football dimanche à Manchester en Angleterre.

Pour cette première rencontre, Ives Serneels a décidé d'aligner Jody Vangheluwe sur le côté droit de la défense, permettant à Janice Cayman d'évoluer sur le flanc droit dans l'entrejeu. Janice Cayman a eu une première opportunité d'ouvrir le score mais n'a pas pu reprendre correctement le ballon (9e). Les Red Flames ont ensuite eu du mal à trouver la faille dans un bloc islandais bien en place. Les Islandaises se sont montrées les plus menaçantes mais sans inquiéter outre mesure Nicky Evrard. La gardienne belge a cependant dû se mettre en évidence peu après la demi-heure en sauvant un penalty de Berling Thorvaldsdottir après une faute de main de Davina Philtjens (33e). La dernière occasion de la première période est venue des pieds d'Elena Dhont mais l'attaquante belge a manqué sa reprise après une belle combinaison entre Tessa Wullaert et Cayman (45e+1). La seconde période a débuté de la pire des manières pour la Belgique. Après son penalty manqué, Thorvaldsdottir s'est rachetée en trompant Evrard d'une reprise de la tête sur un deuxième ballon après un corner. En difficulté dans le jeu, les Red Flames ont finalement rétabli l'égalité sur un penalty provoqué par Dhont et transformé par Justine Vanhaevermaet (67e). La Belgique n'est ensuite pas parvenue à prendre le dessus malgré une dernière occasion pour Wullaert (79e). La Belgique et l'Islande se partagent la tête du groupe D après cette première rencontre en attendant le duel entre la France et l'Italie dimanche à 21h00 à Rotherham. Les Red Flames affronteront la France le 14 juillet (21h00) puis l'Italie le 18 juillet (21h00). (Belga)