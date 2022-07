Euro féminin 2022 - "Un double sentiment" pour Justine Vanhaevermaet après le partage contre l'Islande

En transformant son penalty en seconde période, Justine Vanhaevermaet a offert un point aux Red Flames contre l'Islande (1-1) pour leur premier match du groupe D de l'Euro féminin de football dimanche à Manchester.

"J'ai un double sentiment", a déclaré Vanhaevermaet après la rencontre. "Nous aurions pu prendre les trois points comme nous aurions pu nous incliner. Avec ce partage, tout reste ouvert. Je ne suis pas totalement satisfaite de ma prestation. Je n'ai pas toujours été précise dans mes passes, je sais que je peux mieux faire. Pour le penalty, nous nous entraînons à plusieurs chaque jour. Je me sentais bien et j'ai demandé à Tessa (Wullaert, ndlr) si je pouvais le tirer." Avec ce partage, les Red Flames devront réaliser un exploit contre la France ou l'Italie pour espérer atteindre les quarts de finale. Jeudi, c'est un derby face à la France, qui s'est imposée 5-1 contre l'Italie dimanche soir, qui les attend. "Ce ne sera pas facile. La France est très forte et l'Italie a aussi beaucoup de qualité. Nous sommes à un Euro et nous devons croire en nos qualités. Nous avons une bonne équipe, cela se voit tous les jours à l'entraînement. Nous allons nous concentrer sur le match de la France dans les prochains jours", a conclu Vanhaevermaet. (Belga)