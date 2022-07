Guerreiro, Asgreen et Martin quittent le Tour de France

Trois coureurs, le Portugais Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost), le Danois Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl) ee le Français Guillaume Martin (Cofidis) n'ont pas pris le départ de la 9e étape du Tour de France dimanche à Aigle.

Ruben Guerreiro est malade. La maladie du coureur de 28 ans n'est pas liée au covid 219, a indiqué son équipe. Guerreiro disputait pour la deuxième fois le Tour de France, dont il s'était classé 18e en 2021. Le Portugais, 78e au classement général après l'étape de samedi, avait des ambitions pour le Tour de France, après une victoire au Mont Ventoux Dénivelé Challenge en juin et une 9e place final au Critérium du Dauphiné. Kasper Asgreen, qui participait à son 4e Tour de France, a lui aussi jeté l'éponge dimanche matin. Le Danois de 27 ans souffre de douleurs au genou gauche depuis sa chute au Tour de Suisse. Le processus de guérison ne se déroule pas comme prévu, selon son équipe dont le staff médical a préféré retirer le coureur du Tour de France par mesure de prudence et pour le pas hypothéquer la deuxième partie de la saison. Guillaume Martin a, quant à lui, été contraint à l'abandon après un double test positif au covid-19 réalisé samedi par le médecin de son équipe. Un test PCR réalisé en urgence dimanche matin par l'unité mobile d'ASO, organisateur du Tour de France, a confirmé la positivité, a indiqué l'équipe Cofidis dans un communiqué. Les autres coureurs et le staff de l'équipe ont également été testés et leurs résultats sont tous négatifs. Le grimpeur de la formation Cofidis s'était classé 13e samedi à Lausanne et figurait au rang du 14e du classemernt général. (Belga)