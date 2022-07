Ives Serneels titularise Jody Vangheluwe pour affronter l'Islande lors de l'Euro féminin

Ives Serneels a titularisé Jody Vangheluwe pour le match des Red Flames contre l'Islande pour la première journée du groupe D de l'Euro féminin de football dimanche à Manchester en Angleterre (18h00).

Dans un système en 4-4-2, Nicky Evrard est titulaire dans les buts derrière une ligne arrière composée de Vangheluwe à droite, Sari Kees et Laura De Neve dans l'axe et Davina Philtjens à gauche. Dans l'entrejeu, la titularisation de Vangheluwe signifie que Janice Cayman monte d'un cran et arpentera le flanc droit. Julie Biesmans s'occupera du flanc gauche tandis que Justine Vanhaevermaet et Tine De Caigny sont alignées dans l'axe. Le duo d'attaque est composé d'Elena Dhont et la capitaine Tessa Wullaert. Côté islandais, la capitaine Sara Björk Gunnarsdottir, ancienne équipière de Cayman (à Lyon) et Wullaert (à Wolfsburg) et future joueuse de la Juventus, est titulaire dans l'entrejeu. Le stade l'Académie de Manchester City affiche complet (4.700 places) pour le match d'entrée des Red Flames dans cet Euro 2022. Le coup d'envoi sera donné à 18h00, heure belge. (Belga)