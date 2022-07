La ministre flamande du Tourisme appelle à utiliser les bracelets pour enfants à la Côte

La ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir, a appelé les parents en vacances à la mer à utiliser les bracelets "anti-disparition" pour leurs enfants. Gratuits, ces bracelets sont disponibles auprès des équipes de secours, des offices de tourisme et dans les toilettes publiques.

L'été dernier, 900 enfants se sont égarés à la Côte belge, ce qui crée du stress pour petits et grands, tandis que les recherches mobilisent les sauveteurs dont la tâche principale est pourtant de veiller sur la sécurité des plaisanciers en mer. Chaque année, l'intercommunale des services de sauvetage de Flandre occidentale (IKWV) distribue 750.000 bracelets mentionnant le nom et le numéro de téléphone d'un adulte responsable afin de permettre aux enfants égarés d'être ramenés rapidement auprès de leurs parents. Il est en outre conseillé de donner aux plus jeunes des points de repère clairs en cas d'égarement. (Belga)