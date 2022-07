Le succès et la convivialité pour tous les publics au rendez-vous du Festival LaSemo

Le rideau est tombé dimanche soir sur le Festival durable LaSemo. L'événement culturel et musical qui s'est déroulé pendant trois jours dans le Parc d'Enghien a attiré plus de 29.000 personnes. LaSemo fêtait son 13e anniversaire en 2022.Après deux années de version adaptée aux règles sanitaires, en 2020 et 2021, le Festival LaSemo a retrouvé sa version complète les 8, 9 et 10 juillet dans le parc d'Enghien. L'événement s'est déroulé dans des conditions estivales et dans une ambiance bon enfant qui caractérise LaSemo depuis sa création. LaSemo a poursuivi son travail d'innovation en matière de durabilité, son adn. La vaisselle réutilisable, qui avait été testée en 2020 et 2021, a été généralisée sur tout le site du festival en 2022. "Son utilisation a permis de réduire sensiblement les déchets du festival", ont indiqué les organisateurs. Les participants ont pu apprécier les spectacles de cirque, d'art de rue, les conférences, les espaces de bien-être et d'animations pour tous, ainsi que les nombreux concerts proposés sur les différentes scènes, notamment ceux d'Henri Dès, de Girls in Hawaï, de Ben Mazué ou encore des Déménageurs. Plus de 2.000 festivaliers ont, par ailleurs, pu profiter des espaces campings mis à leur disposition par les organisateurs. "Nous sommes ravis que le projet culturel audacieux de LaSemo séduise tous les profils et toutes les générations", a indiqué Samuel Chappel, directeur de LaSemo, dans un communiqué. "Le public est curieux et découvre avec enthousiasme les propositions artistiques, les surprises et nouveautés. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à considérer le passage à LaSemo comme un rendez-vous annuel incontournable." Le 14e Festival LaSemo sera organisé les 7, 8 et 9 juillet 2023. (Belga)