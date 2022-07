"Namur Capitale de la Bière" a attiré environ 10.000 personnes pour son retour post-Covid

Environ 10.000 personnes ont participé de vendredi soir à dimanche à la 10e édition du festival "Namur Capitale de la Bière", indiquent ses organisateurs. L'événement n'avait plus eu lieu depuis 2019 en raison de la crise sanitaire.

L'organisation du rendez-vous brassicole espérait attirer 12.000 personnes. Finalement, elles sont quelque 10.000 à avoir foulé l'esplanade de la Citadelle sous une météo des plus clémentes. Ce n'est donc pas aussi bien qu'attendu, mais l'événement renoue avec son affluence de 2019. Cela, alors que son prix d'entrée est passé de 2 à 3,50 euros pour amortir l'augmentation de certains coûts et offrir plus de services, comme des toilettes gratuites et constamment nettoyées. "L'affluence vendredi soir a été moindre que par le passé", a expliqué Sébastien Legrain de l'asbl Namur Events. "Par contre, nous avons eu beaucoup de monde en journée samedi et surtout ce dimanche qui était auparavant un jour assez calme et familial. A météo égale, les habitudes de nos festivaliers semblent donc avoir un peu changé avec le coronavirus." Au total, 39 brasseurs venus de toute la Belgique étaient présents à Namur avec pas moins de 230 bières spéciales. De nouvelles brasseries avaient notamment répondu à l'appel des organisateurs comme Belgium Peak Beer (Waimes), Chez Bobbi (Ittre) ou Gansbeek Brewing (Bruxelles). Le brasseur écossais BrewDog était également de retour après avoir été mis à l'honneur en 2019. "Tous les exposants ont été heureux de pouvoir à nouveau présenter leurs bières à un large public", a ajouté Sébastien Legrain. "Outre les diverses animations proposées autour de la bière, les festivaliers ont aussi apprécié la plus grande diversité de food trucks et l'esprit guinguette le soir avec des guirlandes lumineuses. Cette 10e édition et première post-Covid est donc une belle réussite", a-t-il conclu. (Belga)