Quelque 20.000 visiteurs pour les trois jours du festival Ostend Beach

Quelque 20.000 personnes ont assisté ce week-end au Festival Ostend Beach, faisant de cette 12e édition un record d'assistance, soutenu de plus par une météo des plus agréables. Dimanche soir, les spectateurs pourront assister à la prestation sur scène de Bob Sinclar.En raison de la crise du coronavirus, l'édition 2021 du festival Ostend Beach avait été reportée au mois d'août, faisant de cet événement musical un des premiers festivals qui avaient pu être organisé dans la foulée des assouplissements mis en place pour l'accessibilité du public à certains types d'événements. En cette année 2022 aussi, la prévente des billets d'entrée s'est très bien déroulée. Toutes les cartes VIP ont trouvé acquéreurs et 20.000 entrées ont été vendues pour ce festival d'une durée de trois jours, selon les organisteurs. Quelque 120 artistes auront arpenté les scènes ostendaises cette année. Le Fissa Friday aura ainsi vu se produire Dikke et Bilal Wahib. Le samedi a été dédié au Clubbing Saturday, avec Anouk Matton, en soirée sur la scène principale, et, sur d'autres scènes, Len Faki et Matador. Pour le Classic Sunday, enfin, le public aura vu se produire Pat Krimson, Yves Deruyter et Bob Sinclar. (Belga)