Wimbledon - Elise Mertens battue en finale du double dames : "Ce n'était pas notre destinée"

Elise Mertens a quitté Wimbledon un brin déçue dimanche soir après avoir échoué dans sa quête de remporter un deuxième titre consécutif en double dames. Sur le Centre Court, après le septième triomphe de Novak Djokovic (ATP 3), la Limbourgeoise (WTA 1 en double), 26 ans, et sa partenaire chinoise Zhang Shuai (WTA 4) se sont inclinées 6-2, 6-4 contre les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 7) et Katerina Siniakova (WTA 3), championnes olympiques et lauréates de l'édition 2018.

"Je voudrais remercier ma partenaire pour ces deux semaines extraordinaires. Ce n'était pas notre destinée aujourd'hui", a-t-elle confié à même le court lors de la remise des trophées. "Félicitations à nos adversaires. Elles ont livré une grande performance. Je suis néanmoins heureuse d'avoir une nouvelle fois pu fouler le Centre Court pour disputer une nouvelle finale. Merci d'être venus nous soutenir. C'était le dernier match de la quinzaine. Merci à mon équipe également de m'avoir accompagnée pendant ces deux semaines. C'était magnifique." Zhang Shuai disputait pour sa part sa toute première finale à Wimbledon, après avoir déjà triomphé à l'Open d'Australie, en 2019, et à l'US Open, l'an dernier, avec l'Australienne Samantha Stosur. Et la Chinoise, 33 ans, en gardera un beau souvenir. "Ce fut un moment tellement particulier. Ma première accession en finale à Wimbledon. Merci à Elise de m'avoir amenée sur ce Centre Court. J'espère que la prochaine fois, nous pourrons à nouveau jouer ensemble ici", a-t-elle souri. (Belga)