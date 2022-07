Challenger Pro League - Joseph Laumann, nouvel entraîneur des Espoirs du Standard

Joseph Laumann sera l'entraîneur de SL16 FC, l'équipe Espoirs (U23) du Standard appelée à évoluer dans l'anti-chambre de l'élite du football belge, la Challenger Pro League (ex-1B), a annoncé le club liégeois lundi.

Joseph Laumman a un passé de joueur en Allemagne, entre autres à Schalke 04, Lübeck et Duisburg avant de se tourner vers le coaching comme assistant à Bochum et plus récemment à Barnsley en Angleterre, renseigne le communiqué du club liégeois. Joseph Laumman, 38 ans, dispose de la double nationalité marocaine et allemande. (Belga)