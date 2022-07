Crise au sein du gouvernement britannique - GB: la cheffe de la diplomatie Liz Truss annonce sa candidature pour succéder à Johnson

La cheffe de la diplomatie Liz Truss a annoncé dimanche soir sa candidature pour succéder au Premier ministre Boris Johnson, qui a démissionné cette semaine, emporté par une succession de scandales."Je me battrai dans cette élection en tant que conservatrice et gouvernerai en tant que conservatrice", a déclaré Liz Truss, 46 ans, dans les colonnes du Daily Telegraph. Elle figure parmi les favoris dans une compétition qui comprend désormais 11 candidats, avec l'annonce intervenue peu après la sienne du député Rehman Chishti, dans cette élection pour la tête du parti conservateur et donc pour Downing Street, le parti ayant la majorité à la Chambre des Communes. (Belga)