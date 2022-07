Cyclisme: Sylvain Moniquet et Sébastien Grignard prolongent chez Lotto Soudal

Sylvain Moniquet et Sébastien Grignard ont tous les deux prolongé leur contrat avec Lotto Soudal jusqu'en 2024, a annoncé l'équipe WorldTour belge lundi.

Moniquet, 24 ans, a rejoint Lotto Soudal en 2021 en provenance de l'équipe de développement de Groupama-FDJ. Pour sa première saison chez les professionnels, il a participé au Tour d'Espagne, terminant 13e de la 20 étape. Cette année, il a pris la 4e place de la 4e étape du Tour d'Italie. Grignard, 23 ans, est lui arrivé dans la structure Lotto en 2018 en passant d'abord par l'équipe de développement avant de passer professionnel en 2021. Cette année, il a notamment terminé 13e d'une étape du Tour de Romandie. "La prolongation des contrats de Grignard et Moniquet est tout à fait logique", a déclaré John Lelangue, CEO de Lotto Soudal. "Ils représentent tout ce que nous défendons avec Lotto Soudal: donner à de jeunes coureurs belges la chance de se développer. Cette chance, nous leur avions déjà donnée il y a deux ans et ils l'ont saisie à deux mains. Nous sommes fiers des progrès qu'ils ont pu faire grâce à l'équipe et nous sommes convaincus qu'ils joueront un rôle important dans le futur." (Belga)