Euro féminin 2022 - Le sélectionneur islandais déçu après le nul contre les Red Flames

Thorsteinn Halldorsson, le sélectionneur de l'Islande, avait un goût de trop peu après le partage de son équipe contre les Red Flames pour le premier match du groupe D de l'Euro féminin de football dimanche à Manchester.

"Évidemment, nous aurions voulu gagner ce match et nous avons eu les occasions pour le faire. Finalement, le score est de 1-1. Cela nous rapporte un point et nous devons aller de l'avant", a déclaré Halldorsson après la rencontre. En première période, Berglind Thorvaldsdottir a manqué un penalty avant de se racheter en seconde période en inscrivant le but d'ouverture. "Cela m'a fait du bien de fêter ce but avec nos supporters", a-t-elle confié. "Nous étions venues pour la victoire mais un match nul, ce n'est pas la fin du monde. Je suis sûre que nous allons revenir plus fortes pour notre match de jeudi (contre l'Italie, ndlr.)." Sara Björk Gunnarsdottir, la star de l'équipe islandaise, a elle loué la mentalité de ses équipières. "Nous étions toutes prêtes et concentrées. Nous avons soutenu Berglind après son penalty manqué et elle a montré du caractère en marquant ensuite. Nous avons fait un bon match mais nous pouvons encore nous améliorer." (Belga)