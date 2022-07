Le Belgo-Brésilien Andreas Pereira quitte Manchester United pour le promu Fulham

Fulham a engagé le milieu de terrain belgo-brésilien Andreas Pereira, en provenance de Manchester United, a annoncé lundi le club promu en Premier League.

Le milieu de terrain de 26 ans a signé un contrat de quatre ans en faveur des "Cottagers", assorti d'une option d'un an supplémentaire. "Je suis très content d'être là et je suis impatient d'entamer la nouvelle saison avec Fulham. Je veux faire tout mon possible pour amener le club où il mérite de se trouver. Marco Silva (l'entraîneur de Fulham, ndlr) a été très important dans mon choix. J'ai beaucoup parlé avec lui, et il a été l'élément clé dans ma décision de venir ici", s'est exprimé l'ancien joueur de Manchester United. Avant son transfert à Fulham, Andreas Pereira a été prêté la saison dernière au club brésilien de Flamengo. Le club mancunien l'a prêté à plusieurs reprises en Espagne (FC Valence et FC Grenade) et en Italie à la Lazio Rome. Né à Duffel en Belgique, Andreas Pereira a rejoint Manchester United à l'âge de 16 ans. Il a évolué sous les couleurs de la Belgique jusqu'en U17, avant d'opter pour la nationalité brésilienne. Il compte à ce jour une sélection en équipe première des Auriverdes, le 12 septembre 2018 contre le Salvador. (Belga)