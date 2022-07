Coupe du monde dames de hockey - La Belgique au défi des Pays-Bas en quarts de finale ce soir

La Belgique affronte les Pays-Bas ce soir (19h30) en quarts de finale de la Coupe du monde de hockey féminin. Face aux championnes d'Europe, du monde et olympiques, les Red Panthers n'auront rien à perdre dans un stade Wagner à Amstelveen où 9.000 spectateurs seront acquis entièrement à la cause des Néerlandaises.

L'entraîneur des Red Panthers, le Néerlandais Raoul Ehren connaît bien les joueuses qu'il va affronter avec la Belgique. Le noyau dur des Pays-Bas est en effet constitué de joueuses du HC Den Bosch dont Ehren a été l'entraîneur pendant 12 ans. Les Belges n'ont concédé qu'une défaite lors de ce tournoi, contre l'Australie (0-2). C'est la seule déception d'une Coupe du monde qui a également vu des victoires sur l'Afrique du Sud (4-1), le Japon (3-0) et le Chili (5-0). Les dames espèrent bien connaître l'ascension que les messieurs ont vécue. Jusqu'en 2007, l'équipe nationale belge masculine avait en effet peu de succès au niveau international. En 2018, elle a atteint la finale olympique avant de la remporter en 2021. Ehren aspire à suivre cette voie. Les hockeyeuses néerlandaises, qui ont tout gagné depuis 2017, ont connu quelques problèmes internes qui se sont réglés à la suite du départ de son coach Alison Annan. Sous la direction par intérim de Jamilon Mülders, les relations se sont normalisées, même si l'équipe néerlandaise n'a pas encore atteint son meilleur niveau lors de cette Coupe du monde. Le vainqueur de ce duel jouera en demi-finales samedi à Terrassa en terre espagnole contre le gagnant du quart de finale entre l'Australie et l'Espagne qui se joue mercredi à Terrassa. Les deux autres quarts de finale mettront aux prises la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne aujourd'hui aussi (17h00) à Amstelveen et l'Argentine à l'Angleterre à Terrassa mercredi. (Belga)