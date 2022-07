Euro 2022: Janice Cayman absente de l'entraînement à deux jours du match contre la France

Les Red Flames ont participé à leur premier entraînement collectif mardi à deux jours du match contre la France pour leur deuxième rencontre dans le groupe D de l'Euro féminin de football. Seule Janice Cayman était absente.

Cayman, qui a joué les 90 minutes contre l'Islande dimanche, est restée à l'hôtel pour s'entraîner individuellement. Sa participation au match contre la France ne serait pas en danger. Après les départs des réserves Jill Janssens et Lenie Onzia, qui reste cependant dans le staff, 22 joueuses ont donc participé à l'entraînement au complexe d'entraînement du club de Wigan. Seules les 15 premières minutes étaient ouvertes à la presse. Mardi à 18h00, Nicky Evrard, Elena Dhont et Jody Vangheluwe répondront aux questions de la presse. Le match contre la France est prévu jeudi à 21h00 à Rotherham. Les Bleues occupent la tête du groupe après leur large succès contre l'Italie (5-1) dimanche. La Belgique partage la 2e place avec l'Islande (1 point) et l'Italie ferme la marche. (Belga)