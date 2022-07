Jeux Mondiaux - Daan Cox 13e en finale du K1 courte distance en kayak marathon

Daan Cox a pris la 13e place en finale de l'épreuve de courte distance (3.4 km, 2 portes) en K1 en kayak marathon aux Jeux Mondiaux de Birmingham lundi en Alabama.

Le Limbourgeois, 24 ans, a parcouru la distance en 15 minutes 11 secondes et 80/100es à 1:20.88 du vainqueur, pour prendre la 13e place sur les 15 finalistes. Le Danois Mads Brandt Pedersen a remporté l'or en 13 minutes 50 secondes 92 devant l'Allemand Nico Paufler, 2e à 10.49, et le Portugais Jose Ramalho, 3e à 13.14 et qui complète le podium. Daan Cox, 21e des championnats du monde l'an dernier et 12e de l'Euro 2019, disputera encore la distance classique (21 km, 8 portes) mardi. (Belga)