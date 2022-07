Jupiler Pro League - Josh Cullen rejoint Vincent Kompany à Burnley

Josh Cullen quitte le RSC Anderlecht et retrouve Vincent Kompany à Burnley, en Championship (D2 anglaise). Les deux clubs ont annoncé l'information mardi. L'international irlandais (20 caps) a signé un contrat de trois ans.

Cullen, 26 ans, était arrivé à Anderlecht en 2020 en provenance de son club formateur West Ham qui lavait prêté aupravant successivement à Bradford (2016-2017), Bolton (2017-2018) et Charlton (2018-2020). "Je tiens à remercier tout le monde pour le grand soutien que j'ai ressenti au cours des deux dernières saisons. C'était une grande expérience de jouer pour ce club. Je souhaite à tout le club et à tous les supporters le meilleur pour l'avenir", a déclaré Cullen dans son message d'adieu aux Mauves. Arrivé pour un demi-million d'euros, le transfert vers Burnley aurait rapporté entre 3 et 3,5 millions au RSCA, selon plusieurs médias anglais et belges. Vingt pour cent reviendra à West Ham. (Belga)