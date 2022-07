L'accès au paddock des équipes interdit au public au départ des étapes

L'accès au paddock des équipes du Tour de France, lieu où s'installent les bus des coureurs, sera désormais fermé au public afin "de lutter plus efficacement encore" contre la propagation du Covid-19, ont annoncé mardi les organisateurs.

"Seuls les représentants de l'Union cycliste internationale (jury, commissaires, agents antidopage), le staff des équipes, et le personnel de l'organisation encadrant les équipes y auront désormais accès", a précisé la direction du Tour. Les représentants des médias et les invités des différentes équipes, qui pouvaient entrer dans le paddock jusqu'à ce jour, ne le pourront plus. La mesure a été demandée par plusieurs équipes inquiètes des premiers cas positifs au coronavirus détectés dans le peloton du Tour. Deux coureurs de plus, le Néo-Zélandais George Bennett (UAE), coéquipier du maillot jaune Tadej Pogacar, et l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange), ont été testés positifs et ont dû quitter la course mardi matin à Morzine, avant le départ de la dixième étape. Au total, cinq coureurs ont abandonné à cause du Covid-19, en pleine recrudescence sur le territoire français. (Belga)