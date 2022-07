L'ancien international portugais Nani signe en Australie

L'ancien ailier international portugais Nani s'est engagé pour deux ans avec le Melbourne Victory, a annoncé mardi le club australien dans un communiqué.

Le joueur de 35 ans (112 sélections) arrive en provenance de Venise, qui a terminé dernier la saison écoulée en Serie A italienne. Nani a beaucoup voyagé depuis son départ de Manchester United en 2015: il a également joué aux États-Unis, en Espagne, en Turquie et au Portugal. En huit saisons avec les Red Devils, il a remporté quatre titres de champion d'Angleterre. Il a également été champion d'Europe avec le Portugal en 2016. C'est le joueur le plus connu à rejoindre la A-League australienne depuis l'Italien Alessandro Del Piero en 2012. "Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre la A-League avec Melbourne Victory et je suis impatient de relever ce défi", a déclaré dans le communiqué Nani, qui sera sans doute trop juste pour jouer vendredi contre son ancienne équipe. Manchester United affronte en effet le club de Melbourne en amical, dans le cadre d'une tournée de présaison en Asie et Australie. (Belga)